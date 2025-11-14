Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 14 novembre/November 2025) - Energy Plug Technologies Corp. (PLUG) has announced a name and symbol change to Aegis Critical Energy Defence Corp. (QESS).

Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on November 17, 2025.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be canceled at the end of business on November 14, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Energy Plug Technologies Corp. (PLUG) a annoncé un changement de nom et de symbole pour Aegis Critical Energy Defence Corp. (QESS).

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP le 17 novembre 2025.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 14 novembre 2025. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.

Effective Date/ Date Effective: Le 17 NOV 2025 Old Symbol/Vieux Symbole: PLUG New Symbol/Nouveau Symbole: QESS New CUSIP/ Nouveau CUSIP: 00783T 10 9 New ISIN/ Nouveau ISIN: CA 00783T 10 9 3 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 29280V101/CA29280V1013

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)