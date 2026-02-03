Vancouver, British Columbia - 3. Februar 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) ("Aegis" oder das "Unternehmen") freut sich, die offizielle Gründung seiner neuen Tochtergesellschaft Homeland Nuclear Energy Inc. ("Homeland Nuclear") bekannt zu geben. Dieser spezialisierte Geschäftsbereich widmet sich der Entwicklung, Integration und dem Einsatz von Technologien für kleine modulare Reaktoren (Small Modular Reactors, SMR) und mikromodulare Reaktoren (Micro Modular Reactors, MMR) innerhalb des größeren Ökosystems der resilienten Energielösungen von Aegis.

Mit der Gründung von Homeland Nuclear erzielt Aegis eine strategische Erweiterung seiner Mission zur Sicherstellung einer souveränen und missionskritischen Energieversorgung. Durch die Einrichtung eines speziellen, auf Kernenergie fokussierten Geschäftsbereichs plant Aegis die optimierte Vermarktung von hybriden Energiesystemen, bei denen die konstante Grundlast modularer Kernkraftwerke mit der Reaktionsschnelligkeit der von Aegis entwickelten Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) kombiniert wird.

Strategisches Mandat: Souveränität und Resilienz

Homeland Nuclear Energy Inc. wird sich auf drei Kernpfeiler konzentrieren:

Infrastrukturintegration: Entwicklung standardisierter Schnittstellen zur Verbindung von Mikroreaktoren der nächsten Generation mit industriellen und militärischen Mikronetzen.

Souveräne Energiesicherheit: Bereitstellung klimafreundlicher, langfristiger Energielösungen für abgelegene Gemeinden im Norden, strategische Häfen und militärische Einrichtungen, in denen Lieferketten für herkömmliche Brennstoffe besonders vulnerabel sind.

Führungsrolle in Sachen Regulierung & Sicherheit: Durch die Zusammenarbeit mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie soll sichergestellt werden, dass alle integrierten nuklearen Batteriearchitekturen den höchsten nordamerikanischen Sicherheits- und Cybersicherheitsstandards entsprechen.

"Die Gründung von Homeland Nuclear Energy ist die natürliche Weiterentwicklung unseres Bekenntnisses zu einer 'Defence-in-Depth'-Energiestrategie mit mehreren Sicherheitskontrollen", so Paul Dickson, CEO von Aegis Critical Energy Defence. "Angesichts der steigenden Nachfrage nach Energieautarkie - insbesondere in der Arktis und im Bereich kritischer Infrastrukturen - wird Homeland Nuclear als Brücke zwischen fortschrittlicher Reaktortechnologie und den robusten, batterieintegrierten Systemen dienen, für die Aegis bekannt ist."

Synergien mit dem Ökosystem von Aegis

Homeland Nuclear wird das bereits vorhandene Technologieangebot von Aegis nutzen, das auch die quantensicheren Energiemanagement-Steuerungen und die robuste, für extreme Umgebungen konzipierte Batterie-Hardware umfasst. Diese Synergie ermöglicht die Schaffung von "Plug-and-Play"-Hybrid-Mikronetzen, die schneller eingesetzt und sicherer betrieben werden können als herkömmliche, individuell konfigurierte Anlagen.

Durch die Ausgliederung der Nuklearintegration in eine spezialisierte Tochtergesellschaft stellt Aegis sicher, dass hier der Fokus ganz gezielt auf die besonderen Lizenzierungs-, Sicherheits- und Planungsanforderungen des Nuklearsektors gerichtet werden kann, während gleichzeitig die Kerngeschäftsbereiche BESS und Telekommunikation des Unternehmens weiter ausgebaut werden.

Über Aegis Critical Energy Defence Corp.

Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) entwickelt und integriert fortschrittliche Batteriespeichersysteme für Anwendungen im Bereich Verteidigung, kritische Infrastruktur, Industrie und KI-Rechenzentren. Durch strategische Partnerschaften mit indigenen Bevölkerungsgruppen und globalen Technologieführern liefert Aegis robuste, intelligente und sichere Energiesysteme, die für die nächste Generation unternehmenskritischer Operationen entwickelt wurden.

Kontaktdaten

Paul Dickson

info@aegiscriticalenergy.com

(604) 283-1262

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Aegis Critical Energy Defence Corp. oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder Aussagen beinhalten, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten".

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82826Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82826&tr=1



