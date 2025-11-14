EQS-News: Cognizant Technology Solutions / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Dies fördert die KI-Builder-Strategie von Cognizant und ermöglicht es Kunden, KI-Lösungen für Unternehmen auf einer modernen Infrastruktur, die auf KI-gesteuerte Abläufe ausgerichtet ist, schnell zu entwickeln, zu implementieren und zu skalieren.

Durch die Kombination der Fachkompetenz von 3Cloud in den Bereichen Azure, Daten und KI sowie App-Innovation mit der globalen Reichweite, den Technologie-Frameworks und der Branchenexpertise von Cognizant entsteht einer der größten globalen Microsoft-Partner.

Wird einer der renommiertesten Microsoft-KI-Partner mit über 21.000 Azure-zertifizierten Spezialisten und Dutzenden von Auszeichnungen, darunter Microsofts "2025 U.S. SI Partner of the Year" und "U.S. Channel Partner of the Year". TEANECK, New Jersey, Nov. 14, 2025 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) hat eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb von 3Cloud geschlossen, einem der größten unabhängigen Microsoft Azure-Dienstleister und weltweit führenden Anbieter von Azure-spezifischen KI-Lösungen. Die Übernahme wird die Rolle von Cognizant als strategischer Partner für die KI-Bereitschaft und digitale Transformation von Unternehmen stärken, indem sie die fortschrittlichen Fähigkeiten von 3Cloud in den Bereichen Daten und KI, App-Innovation und Cloud-Plattformen für Unternehmenskunden ergänzt. Die Übernahme wird das Azure-Portfolio von Cognizant erheblich erweitern und seine Expertise in komplexen, ingenieurintensiven Projekten vertiefen, die eine KI-gesteuerte Geschäftstransformation ermöglichen. 3Cloud bedient vorwiegend Unternehmenskunden aus den Bereichen Bank- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Technologie und Konsumgüter. Seit 2020 hat 3Cloud ein organisches jährliches Wachstum von 20 % erzielt, wobei für 2025 ein Wachstum von über 20 % erwartet wird, angetrieben durch die starke Nachfrage nach geschäftlicher Transformation auf Basis von Microsoft Azure. Microsoft berichtete, dass Azure und andere Cloud-Dienste im dritten Quartal 2025 (MSFT Q1 FY26) im Vergleich zum Vorjahr um 40 % gewachsen sind. "Diese Übernahme ist ein entscheidender Schritt in der Strategie von Cognizant, unsere Kunden für die Zukunft der Unternehmens-KI zu rüsten", sagte Ravi Kumar S, CEO von Cognizant. "Das fundierte Azure-Know-how, der branchenorientierte Ansatz und die langjährige Partnerschaft mit Microsoft von 3Cloud werden es uns ermöglichen, unseren Kunden noch mehr Wert zu bieten, während sie ihre KI-Reise beschleunigen. Gemeinsam sind wir bereit, einen neuen Standard für Innovation und Wirkung im Azure-Ökosystem zu setzen." Der Ansatz von Cognizant für Unternehmens-KI konzentriert sich darauf, Unternehmen in die Lage zu versetzen, KI-Lösungen schnell zu entwickeln, einzusetzen und zu skalieren. Durch die Integration der Azure-, Daten- und KI-Expertise von 3Cloud mit den bewährten Plattformen und Technologie-Frameworks von Cognizant profitieren Kunden von einem End-to-End-Ökosystem, das KI-Innovationen beschleunigt. Nach Abschluss der Übernahme wird 3Cloud die Kompetenzen von Cognizant um mehr als 1.000 Azure-Experten und -Ingenieure sowie mehr als 1.500 Microsoft-Zertifizierungen erweitern. Die fast 1.200 Mitarbeiter von 3Cloud, darunter etwa 700 in den Vereinigten Staaten, werden sich den fast 20.000 Azure-zertifizierten Mitarbeitern von Cognizant weltweit anschließen. "Die Zugehörigkeit zu Cognizant wird unseren Kunden und Mitarbeitern neue Möglichkeiten eröffnen", sagte Mike Rocco, CEO von 3Cloud. "Unsere gemeinsame Vision, die KI-Bereitschaft von Unternehmen voranzutreiben, und unsere kombinierten Stärken in den Bereichen Cloud, App-Innovation und Daten werden unseren Kunden helfen, das volle Potenzial von Azure nun auf globaler Ebene auszuschöpfen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam die Zukunft des intelligenten Geschäfts zu gestalten." "Microsoft Azure ist die Plattform der Wahl für die KI-Transformation, und durch die Übernahme von 3Cloud durch Cognizant entsteht einer der kompetentesten und qualifiziertesten Partner im Azure-Ökosystem", sagte Judson Althoff, Chief Executive Officer von Microsoft Commercial Business. "Wir sind begeistert von dem Potenzial, das diese Übernahme unseren gemeinsamen Kunden bietet, da sie ihnen ermöglicht, die Leistungsfähigkeit von Azure und KI zu nutzen, um geschäftliche Innovationen in großem Maßstab voranzutreiben." 3Cloud wurde von ehemaligen Führungskräften von Microsoft gegründet und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und eine nachgewiesene technische Exzellenz, die mit mehreren Microsoft Partner of the Year Awards und Branchenauszeichnungen gewürdigt wurde. Durch den Zusammenschluss von 3Cloud und Cognizant entsteht außerdem einer der weltweit größten Partner von Microsoft in Bezug auf den Einfluss auf den Azure-Umsatz, wodurch die langjährige Stellung von Cognizant als strategischer Partner von Microsoft weiter gestärkt wird. Die Angebote und das Bereitstellungsmodell von 3Cloud sind speziell darauf ausgerichtet, den Wert der Azure-Pipeline von Microsoft durch ein Azure-zertifiziertes globales Kernteam zu optimieren, das über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in den Bereichen moderne Datenplattformen, Cloud-native KI-Anwendungsentwicklung, fortschrittliche Analysen und Managed Services verfügt. 3Cloud ist außerdem ein EliteDatabricks-Partner, der für seine fundierte Expertise in Daten- und KI-Programmen bekannt ist, die Kunden dabei helfen, Erkenntnisse der nächsten Generation zu gewinnen. 3Cloud wurde als einer der weltweit führenden Microsoft Azure-Partner ausgezeichnet und erhielt mehrere Partner of the Year Awards in Kategorien wie Daten & KI, Gesundheit & Biowissenschaften, Migration zu Azure, Lösungsbewertungen und Modernisierung von Anwendungen. Die kontinuierliche Anerkennung - darunter die Auszeichnungen "2025 Microsoft U.S. Channel Partner of the Year" und "2024 Americas Partner of the Year for Data and AI" - unterstreicht die Führungsrolle des Unternehmens bei der Bereitstellung innovativer, wirkungsvoller Azure-Lösungen für Unternehmenskunden. Cognizant wurde außerdem von Microsoft mit höchsten Auszeichnungen geehrt, zuletzt als "Intelligent Automation Partner of the Year 2025", "Americas SI Partner of the Year", "U.S. SI Partner of the Year" und "GitHub AI Services Partner of the Year". Die Übernahme soll vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und anderer Abschlussbedingungen im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben. Informationen zu Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Wir helfen unserer Kundschaft dabei, Technologien zu modernisieren, Prozesse neu zu gestalten und Erfahrungen zu transformieren, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt führend bleiben kann. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben. Weitere Informationen finden Sie auf www.cognizant.com oder @cognizant. Informationen zu 3Cloud

3Cloud ist ein "in der Cloud geborenes", Gold-zertifiziertes Microsoft-Azure-Technologieberatungsunternehmen und Azure Expert Managed Services Provider, das Kunden aus verschiedenen Branchen Cloud-Strategien, -Design, -Implementierung und Managed Services anbietet. 3Cloud wurde von ehemaligen Führungskräften von Microsoft gegründet und vereint ein Team aus erfahrenen Cloud-Architekten und Technologen mit einem starken Netzwerk aus Vertriebs- und Engineering-Beziehungen zu Microsoft, um Kunden das ultimative Azure-Erlebnis zu bieten. 3Cloud wurde als einer der weltweit führenden Microsoft-Azure-Partner ausgezeichnet und erhielt mehrere Microsoft Partner of the Year Awards in Kategorien wie Daten & KI, Gesundheit & Biowissenschaften, Migration zu Azure, Lösungsbewertungen und Modernisierung von Anwendungen. 3Cloud verfügt über mehr als 1.000 Azure-Experten und -Ingenieure sowie über 1.500 Microsoft-Zertifizierungen. 3Cloud hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois, und Niederlassungen in Dallas, Texas, und unterstützt Kunden in ganz Nordamerika. 3Cloud ist ein Portfolio-Unternehmen von Gryphon Investors. Berater

Mayer Brown fungierte als Rechtsberater von Cognizant. Lazard, Inc. fungierte als Finanzberater für Gryphon Investors und Kirkland & Ellis LLP als Rechtsberater. Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können, deren Richtigkeit notwendigerweise Risiken, Ungewissheiten und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse unterliegt, die sich möglicherweise als unzutreffend erweisen. Diese Aussagen umfassen unter anderem ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Geschäft von 3Cloud, einschließlich des erwarteten Wachstums; die erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion, einschließlich der erwarteten Vorteile in Bezug auf Synergien, neue Geschäftsmöglichkeiten und Wachstum; den erwarteten Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion; die Pläne, Ziele, Erwartungen und Absichten des fusionierten Unternehmens; sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Bestehende und potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Ergebnissen abweichen, gehören das Risiko, dass die erwarteten Vorteile aus der Transaktion möglicherweise nicht vollständig realisiert werden oder dass ihre Realisierung länger dauert als erwartet; Störungen der Geschäftstätigkeit der Parteien infolge der Ankündigung und der Anhängigkeit der Transaktion; die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen für die Transaktion innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt zu erhalten, und das Risiko, dass solche Genehmigungen zur Auferlegung von Bedingungen führen könnten, die sich nach Abschluss der Transaktion nachteilig auf uns oder die erwarteten Vorteile der Transaktion auswirken könnten; das Reputationsrisiko und die Reaktion der Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter oder anderer Geschäftspartner jedes Unternehmens auf die Transaktion; die Nichterfüllung der Abschlussbedingungen in der Transaktionsvereinbarung oder eine unerwartete Verzögerung beim Abschluss der Transaktion oder das Eintreten eines Ereignisses, einer Änderung oder anderer Umstände, die zur Beendigung der Transaktionsvereinbarung führen könnten; die Möglichkeit, dass die Transaktion aufgrund unerwarteter Faktoren oder Ereignisse teurer als erwartet ausfällt; Risiken im Zusammenhang mit der Verwaltung und Überwachung des erweiterten Geschäfts und Betriebs von Cognizant nach der Transaktion; das Risiko, dass die Integration des Geschäfts und der Aktivitäten von 3Cloud in Cognizant kostspieliger oder schwieriger als erwartet sein wird oder dass wir aus anderen Gründen nicht in der Lage sind, das Geschäft von 3Cloud erfolgreich in unser eigenes zu integrieren, unter anderem aufgrund unerwarteter Faktoren oder Ereignisse; sowie allgemeine Wettbewerbs-, Wirtschafts-, Politik- und Marktbedingungen und andere Faktoren, die unsere zukünftigen Ergebnisse oder die von 3Cloud beeinflussen können, einschließlich der allgemeinen Wirtschaftslage, der Wettbewerbsintensität und der raschen Veränderungen auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, des Wettbewerbs um Talente und dessen Auswirkungen auf die Rekrutierung und Bindung von Mitarbeitern, unserer Fähigkeit, KI-basierte Technologien erfolgreich einzusetzen, sowie rechtlicher, reputationsbezogener und finanzieller Risiken aufgrund von Cyberangriffen und Änderungen im regulatorischen Umfeld, einschließlich in Bezug auf Einwanderung und Steuern. Weitere Faktoren, die sich auf zukünftige Ergebnisse auswirken könnten, werden in unserem aktuellen Jahresbericht auf Formular 10-K und anderen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen erläutert. Cognizant ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

