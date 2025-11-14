www.bernecker.info

Der seit Februar 2014 amtierende CEO Doug McMillon (59) wird Ende Januar 2026 durch John Furner (51) abgelöst. Furner, seit 1993 für den Handelskonzern tätig, verantwortet zurzeit die Geschäfte im Heimatmarkt USA. Zuvor hatte er u. a. den Geschäftsbereich Sam's Club geleitet.McMillon bleibt dem Konzern aus Bentonville, Arkansas, nach seiner Ablösung noch zwölf Monate lang als Berater erhalten. - Fast 12 Jahre CEO McMillon in der Kurzbilanz:Ein Kursplus von 312 % für die WALMART-Aktie! Kein Zufall, sondern das Ergebnis von noch mehr (Digital-)Technik im Konzern. Inklusive Nutzung von KI, was am Kurs klar ablesbar ist. Denn allein seit Beginn des aktuellen Booms (30.11.2022) hat "WMT" eine Verdopplung hingelegt. Manchen "Kernprofiteur" des KI-Themas stellt WALMART damit in den Schatten.Auch die weiteren Aufgaben hat McMillon klug erledigt: Ob Mitarbeiterorientierung des Konzerns, Modernisierung der Lieferketten sowie - last not least - internationale Expansion. Konsequente Einhaltung einer Preispolitik pro Kunde ist ohnehin "Basic".Einige Wettbewerber wie KOHL'S, KROGER und TARGET haben in diesen Monaten das obere Führungspersonal ausgewechselt bzw. wollen dies noch tun. An die Performance der Nr. 1 ist die Konkurrenz zwar teilweise herangekommen. Auf lange Sicht hat sich WALMART aber, wenn man den Kursverlauf zum Maßstab nimmt, durchgesetzt.Die heutige Reaktion auf den angekündigten Personalwechsel beträgt im US-Börsenhandel - 1,3 %.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.