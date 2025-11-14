FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Enel nach Zahlen und einem erhöhten Ausblick von 8,80 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine solide Bilanz und ein robustes Gewinnprofil seien gute Voraussetzungen, damit sich der italienische Energiekonzern mit ergänzenden Zukäufen verstärken und attraktive Ausschüttungen liefern könne, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf eine attraktive Dividende, Aktienrückkäufe und Erfolge bei der strategischen Ausrichtung./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0003128367





© 2025 dpa-AFX-Analyser