Die Anleger verabschieden sich nervös ins Wochenende. Nach dem kurzen Hoffnungsschub zum Wochenauftakt hat sich die Stimmung am Aktienmarkt eingetrübt: Der deutsche Leitindex hat heute seine Korrektur vom Vortag fortgesetzt und ist zum Wochenende wieder unter die 24.000-Punkte-Marke gefallen. MDAX und SDAX zeigten sich ebenfalls schwach. Die Frage, ob der November den erwarteten Auftakt zur Jahresendrally liefert, ist damit wieder völlig offen.Belastet wurde der Markt von Gewinnmitnahmen an der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
