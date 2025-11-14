Die Anleger verabschieden sich nervös ins Wochenende. Nach dem kurzen Hoffnungsschub zum Wochenauftakt hat sich die Stimmung am Aktienmarkt eingetrübt: Der deutsche Leitindex hat heute seine Korrektur vom Vortag fortgesetzt und ist zum Wochenende wieder unter die 24.000-Punkte-Marke gefallen. MDAX und SDAX zeigten sich ebenfalls schwach. Die Frage, ob der November den erwarteten Auftakt zur Jahresendrally liefert, ist damit wieder völlig offen.Belastet wurde der Markt von Gewinnmitnahmen an der ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.