Kritische Rohstoffe: Deutschlands Chinacheck rückt Chariot Corporation, Aurubis und European Lithium ins Rampenlicht

Die Bundesregierung will die Abhängigkeit von China bei strategischen Metallen verringern - ein Signal, das auch an den Rohstoffmärkten nachhallt.

De-risking als industriepolitische Agenda

Die geopolitischen Spannungen zwischen dem Westen und China haben die Bedeutung sicherer Rohstoffquellen erneut ins Zentrum der politischen Debatte gerückt. Laut einem Bericht der ZEIT plant die Bundesregierung, ihre wirtschaftlichen Abhängigkeiten von der Volksrepublik künftig regelmäßig zu überprüfen - der sogenannte "Chinacheck" soll einmal jährlich erfolgen. Parallel dazu entsteht ein staatlicher Rohstofffonds, der mit einem Gesamtvolumen von rund einer Milliarde Euro bis 2028 gezielt in Förderprojekte in Deutschland, Kanada und Australien investiert. Ziel ist es, kritische Metalle wie Lithium, Kupfer und Seltene Erden unter westlicher Kontrolle zu fördern und so die Versorgungssicherheit zu erhöhen.

Die Maßnahme reiht sich ein in eine globale Bewegung, die auf "Derisking" statt Entkopplung setzt. Europa sucht nach neuen Partnern, um Lieferketten zu stabilisieren, während die USA bereits strategische Allianzen mit Australien und Chile aufgebaut haben. Für Rohstoffunternehmen bedeutet diese Entwicklung eine politische Rückendeckung, die den Zugang zu Kapital und langfristigen Abnahmeverträgen erleichtern dürfte - auch ohne direkte Subventionen.

European Lithium: Aufbruch in Europas eigenem Hinterhof

Die European Lithium Ltd. (WKN A2PF4A, ISIN AU000000EUR7) steht sinnbildlich für den europäischen Versuch, eigene Lithiumreserven zu erschließen. Das Unternehmen treibt sein Projekt im Wolfsberg-Gebiet in Österreich voran und könnte damit einen wichtigen Beitrag zur regionalen Batterieversorgung leisten. Mit Blick auf die Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums, in die Lithium-Gewinnung im Oberrheingraben zu investieren, rückt die Frage der europäischen Eigenversorgung erneut in den Vordergrund.

Während die EU-Kommission in Brüssel über einheitliche Genehmigungsverfahren für kritische Rohstoffe diskutiert, könnte European Lithium von einer verstärkten politischen Unterstützung profitieren. Der steigende Bedarf aus der Elektromobilitätsbranche sorgt dafür, dass Lithium zunehmend als strategischer Rohstoff behandelt wird - ähnlich wie Öl in früheren Jahrzehnten.

Aurubis: Recycling als zweite Rohstoffquelle

Die Aurubis AG (WKN 676650, ISIN DE0006766504) nimmt in diesem Umfeld eine besondere Rolle ein. Als einer der größten Kupferrecycler Europas kombiniert das Hamburger Unternehmen klassische Metallproduktion mit urban mining - also der Rückgewinnung von Metallen aus Altgeräten und Industrieabfällen. Das geplante Kupfer-Gold-Projekt zwischen Deutschland und Kanada im Rahmen des neuen Rohstofffonds könnte Aurubis' Position zusätzlich stärken, da die Versorgungssicherheit bei Kupfer für Energiewende und Netzausbau zentral ist.

Aurubis investiert derzeit massiv in Recyclingkapazitäten und CO2-arme Produktionsverfahren. Damit adressiert der Konzern nicht nur geopolitische Risiken, sondern auch regulatorische Vorgaben aus Brüssel. Im Wettbewerb um nachhaltige Metallquellen dürfte die Kombination aus Recyclingkompetenz und industrieller Infrastruktur zum strategischen Vorteil werden.

Chariot Corporation: Australiens Beitrag zur Versorgungssicherheit

Mit der Chariot Corporation Ltd. (WKN A3ESV9, ISIN AU0000299931) steht ein junges australisches Explorationsunternehmen im Fokus, das von der westlichen Neuausrichtung der Rohstoffpolitik profitieren könnte. Chariot ist in Westaustralien auf die Exploration von Lithium und Seltenen Erden spezialisiert - zwei Rohstoffgruppen, die auch in den Förderzielen des deutschen Rohstofffonds auftauchen.

Australien gilt als bevorzugter Partner für westliche Staaten, wenn es um die Absicherung kritischer Lieferketten geht. Dass Berlin den Kontinent explizit in seine Rohstoffstrategie einbindet, signalisiert langfristiges Vertrauen. Für Unternehmen wie Chariot eröffnet dies die Chance, bei neuen Partnerschaften oder Förderprogrammen frühzeitig berücksichtigt zu werden.

Fazit: Strategische Neuordnung der Rohstoffmärkte

Der politische Wille, die Abhängigkeit von China zu reduzieren, markiert einen Wendepunkt in der europäischen Rohstoffpolitik. Unternehmen wie European Lithium, Aurubis und Chariot Corporation stehen beispielhaft für unterschiedliche Ansätze: lokale Produktion, Recyclingkreisläufe und internationale Kooperationen. Gemeinsam zeigen sie, dass die künftige Rohstoffversorgung auf mehreren Säulen stehen muss - von der heimischen Förderung bis zur globalen Partnerschaft.

Ob der neue Rohstofffonds der Bundesregierung tatsächlich die gewünschte Souveränität bringt, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Die Weichen für eine strategische Neuordnung der Rohstoffmärkte sind gestellt - und Australien spielt dabei möglicherweise eine zentrale Rolle.

Quellen:

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2025-11/rohstofffonds-china-check-abhaengigkeiten-ueberpruefung

