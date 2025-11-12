Lithium im Fokus: Wie Rock Tech Lithium, Chariot Corporation und AMG Advanced Metallurgical von neuen Allianzen mit Bolivien profitieren könnten

Anzeige / Werbung

Deutschland sucht neue Rohstoffpartnerschaften in Südamerika - und richtet den Blick auf das lithiumreiche Bolivien.

Marktumfeld: Strategische Partnerschaften gegen China-Abhängigkeit

Die Bundesregierung setzt ihre Rohstoffoffensive fort. Nach der Ankündigung eines milliardenschweren Rohstofffonds zur Förderung westlicher Projekte will Außenminister Johann Wadephul (CDU) nun auch diplomatisch nachlegen. Auf seiner Lateinamerika-Reise sprach er in Santa Cruz mit Boliviens neuem Präsidenten Rodrigo Paz Pereira über eine engere Lithium-Kooperation. Ziel ist es, Deutschlands Abhängigkeit von China bei Batterierohstoffen zu reduzieren und die Energiewende auf eine breitere Basis zu stellen.

Bolivien verfügt über die größten Lithiumreserven der Welt - Schätzungen zufolge rund 21 Millionen Tonnen. Doch politische Instabilität und mangelnde Infrastruktur haben das Land bisher daran gehindert, sein Potenzial auszuschöpfen. Mit dem Regierungswechsel in La Paz und der Aussicht auf einen Beitritt zum EU-Mercosur-Abkommen könnte sich das nun ändern. Wadephul betonte, Bolivien sei "reich an Rohstoffen" und biete "beeindruckende Möglichkeiten" auch im Bereich Seltener Erden.

Rock Tech Lithium: Europäische Ambitionen mit südamerikanischer Perspektive

Die Rock Tech Lithium Inc. (WKN A1XF0V, ISIN CA77273P2017) verfolgt das Ziel, eine geschlossene europäische Lithium-Wertschöpfungskette aufzubauen - von der Förderung über das Raffinieren bis zur Batterieproduktion. Das Unternehmen entwickelt derzeit einen Lithiumkonverter im brandenburgischen Guben, der ab 2026 Batteriequalität-Lithiumhydroxid liefern soll.

Eine Partnerschaft Deutschlands mit Bolivien könnte für Rock Tech neue Beschaffungsquellen eröffnen. Bislang bezieht das Unternehmen sein Erz aus Kanada, prüft jedoch laufend neue Bezugsquellen. Sollte Bolivien künftig stärker in den europäischen Rohstoffmarkt integriert werden, könnten sich neue Lieferverträge und gemeinsame Projekte ergeben. Für die Industrie wäre das ein wichtiger Schritt, um chinesische Raffinerien zu umgehen und die Versorgung zu diversifizieren.

Chariot Corporation: Strategischer Hebel zwischen Australien und Südamerika

Die Chariot Corporation Ltd. (WKN A3ESV9, ISIN AU0000299931) ist vor allem in Australien aktiv, rückt aber durch die globale Neuordnung der Rohstoffströme zunehmend in den Fokus europäischer Beschaffungspolitik. Für Chariot ergibt sich daraus ein indirekter Vorteil: Je stärker sich Europa von chinesischen Lieferketten löst, desto größer wird der Bedarf an westlich kontrollierten Projekten - insbesondere bei Lithium und Seltenen Erden. Sollte Bolivien mittelfristig ebenfalls als stabiler Partner auftreten, könnte die Nachfrage nach australischem Know-how und Joint Ventures mit erfahrenen Explorern zunehmen.

AMG Advanced Metallurgical: Brückentechnologie zwischen Rohstoff und Recycling

Die AMG Advanced Metallurgical Group N.V. (WKN A0MWEC, ISIN NL0000888691) aus den Niederlanden liefert bereits heute Lithiumverbindungen und betreibt eigene Projekte in Brasilien. Durch die geografische Nähe und bestehende Handelsbeziehungen in Südamerika könnte AMG von einem Ausbau der deutsch-bolivianischen Kooperation unmittelbar profitieren.

Das Unternehmen verfolgt einen integrierten Ansatz, der den Übergang von Primärförderung zu Recycling und Wiederaufbereitung abdeckt. Damit ist AMG auch ein Bindeglied zwischen klassischer Rohstoffgewinnung und Kreislaufwirtschaft - ein Aspekt, der in den europäischen Strategien zur Versorgungssicherheit zunehmend betont wird. Sollte Bolivien seine Produktion hochfahren, könnte AMG als Partner bei Technologie- oder Verarbeitungsprojekten auftreten.

Fazit: Neue Rohstoffachse zwischen Europa und Lateinamerika

Mit der diplomatischen Offensive in Bolivien sendet Deutschland ein deutliches Signal: Die Sicherung von Lithiumquellen wird zur geopolitischen Priorität. Unternehmen wie Rock Tech Lithium, Chariot Corporation und AMG Advanced Metallurgical stehen beispielhaft für die unterschiedlichen Wege, über die westliche Staaten ihre Versorgungsketten neu strukturieren - von regionaler Produktion über internationale Kooperationen bis hin zu Recyclingstrategien.

Ob Bolivien den Weg zu einem verlässlichen Partner tatsächlich findet, hängt von politischer Stabilität und Investitionssicherheit ab. Doch die Richtung ist klar: Lateinamerika rückt ins Zentrum der europäischen Rohstoffpolitik - und die Karten auf dem globalen Lithium-Markt werden neu gemischt.

Quellen:

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2025-11/johann-wadephul-bolivien-lateinamerika-lithium-batterien

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02971498-6A1275035&v=c2533a54e2514fb77a8f93f84db686e1125273e9



