Rückkehr der kritischen Metalle: Trigg Minerals, AMG und Lynas stärken westliche Lieferketten

Anzeige / Werbung

Werbung - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Trigg Minerals (ISIN: AU0000046021)

Marktumfeld: Strategischer Wettlauf um Versorgungssicherheit

Der geopolitische Druck auf westliche Industriestaaten, unabhängige Lieferketten für kritische Metalle aufzubauen, wächst. Wolfram, Antimon und Seltene Erden gelten als unverzichtbar für Verteidigung, Hightech, Energiewende und Mobilität - und zugleich als Achillesferse westlicher Volkswirtschaften. Nach Jahren der Abhängigkeit von chinesischen Produzenten nimmt der Westen zunehmend selbst die Exploration und Verarbeitung dieser Metalle in die Hand. Unternehmen wie Trigg Minerals (WKN: A2PBZJ,

ISIN: AU0000078803), AMG Critical Materials (WKN: A0MWEC, ISIN: NL0000888691) und Lynas Rare Earths (WKN: 871899, ISIN: AU000000LYC6) stehen beispielhaft für diese strategische Neuausrichtung.

Trigg Minerals: US-Wolfram und Antimon als geopolitische Rückversicherung

Das australische Explorationsunternehmen Trigg Minerals hat sich in den vergangenen Monaten als neuer Akteur im westlichen Rohstoff-Revival positioniert. Mit Projekten in den US-Bundesstaaten Utah und Nevada verfolgt das Unternehmen eine klare Strategie: die Wiederbelebung historischer Abbaugebiete für Wolfram und Antimon - zwei Metalle, die auf der US-Liste kritischer Rohstoffe ganz oben stehen.

Jüngst hat Trigg den Erwerb der Rechte an nahezu dem gesamten Nightingale Tungsten District in Nevada bekanntgegeben, einer ehemals hochproduktiven Region mit Minen wie der Alpine und der Garfield Force Mine. Die historischen Produktionszahlen belegen über eine halbe Million Pfund hochgradiges WO3-Konzentrat aus den Jahren 1943-46. Parallel bereitet das Unternehmen Bohrprogramme in Tennessee Mountain und Antimony Canyon vor. Beide Projekte liegen in Tier-1-Jurisdiktionen und werden von regionalen Behörden ausdrücklich unterstützt - zuletzt durch ein Treffen von CEO Andre Booyzen mit Utahs Gouverneur Spencer Cox.

Angesichts heutiger Wolframpreise von über 49.000 US-Dollar pro Tonne (APT-Preis, Oktober 2025) eröffnet sich ein Vielfaches des damaligen Wertpotenzials. Trigg verfolgt damit ein Ziel, das über reine Exploration hinausgeht: den Aufbau einer stabilen, US-basierten Lieferkette für Wolfram und Antimon - Metalle, die im Verteidigungs- und Luftfahrtsektor unersetzlich sind.

AMG Critical Materials: Europas Antwort auf strategische Abhängigkeit

Die niederländische AMG Critical Materials N.V. hat sich als einer der wichtigsten Akteure im europäischen Rohstoffrecycling und der Metallveredelung etabliert. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Brasilien und den USA Anlagen für Vanadium, Lithium und Tantal - Metalle, die für Batterien, Energiespeicher und Speziallegierungen essenziell sind.

AMG verfolgt eine vertikal integrierte Strategie: vom Abbau über die Verarbeitung bis hin zur Rückgewinnung aus Altmaterialien. Mit der geplanten Erweiterung des Vanadium-Recyclingwerks in Bitterfeld und der Lithiumhydroxid-Produktion in Brasilien trägt AMG direkt zur europäischen Rohstoffautonomie bei. Die zunehmende politische Unterstützung für "Strategic Raw Materials Acts" in der EU spielt dem Unternehmen dabei in die Karten. Während Trigg den Fokus auf Exploration in den USA legt, konzentriert sich AMG auf den Aufbau industrieller Wertschöpfung in Europa - eine komplementäre Stoßrichtung innerhalb der westlichen Lieferkettensicherung.

Lynas Rare Earths: Schlüsselposition bei Seltenen Erden

Der australische Produzent Lynas Rare Earths ist der größte Lieferant Seltener Erden außerhalb Chinas - und damit eine geopolitische Schlüsselfigur. Das Unternehmen betreibt in Mount Weld eine der weltweit hochwertigsten Lagerstätten und verarbeitet die Materialien in Malaysia. Der Ausbau einer neuen Verarbeitungsanlage in Texas, unterstützt durch US-Fördermittel, markiert den Versuch, kritische Elemente wie Neodym und Praseodym künftig direkt in den Vereinigten Staaten zu verarbeiten.

Lynas zeigt, wie politische Rückendeckung und technologische Expertise zusammenwirken, um den Aufbau einer alternativen Lieferkette für Hightech-Rohstoffe zu beschleunigen. Während Wolfram und Antimon vor allem militärisch-strategisch relevant sind, bilden Seltene Erden das Fundament moderner Energietechnologien - von Windturbinen über E-Mobilität bis zur Elektronikfertigung.

Die drei Unternehmen verkörpern unterschiedliche, aber komplementäre Ansätze der westlichen Rohstoffstrategie: Trigg Minerals steht für den Aufbau neuer Förderquellen in den USA, AMG für Recycling und Raffination zur Stärkung der europäischen Autonomie und Lynas für industrielle Skalierung der Seltenen-Erden-Produktion außerhalb Chinas.

Gemeinsam spiegeln sie eine tektonische Verschiebung wider - weg von der Importabhängigkeit, hin zu regional kontrollierten Lieferketten für kritische Metalle.

Quellen:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-11/66868244-trigg-minerals-erweitert-tungsten-portfolio-und-sichert-hochgradige-minen-im-historischen-nightingale-distrikt-vorbereitung-auf-bohrprogramme-248.htm

______________________________

Lassen Sie sich in den Verteiler für Trigg Minerals Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Trigg Minerals Ltd" oder "Nebenwerte".

Trigg Minerals Ltd

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Trigg Minerals existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Trigg Mineral. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Iondrive können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Trigg Minerals einsehen: https://trigg.com.au/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Trigg Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Rückkehr der kritischen Metalle: Trigg Minerals, AMG und Lynas stärken westliche Lieferketten appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000LYC6,NL0000888691,AU0000046021