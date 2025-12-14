Dieser RuMaS Börsentipp wurde in der vergangenen Woche ausgestoppt. Wie im Vorfeld von RuMaS prognostiziert, hat sich das beschriebene Szenario unterhalb der bedeutenden 8-Euro-Marke bestätigt. Nachdem das Wochentief bei 7,096 Euro erreicht wurde, kam es zwar zu einer leichten Erholung des Kurses, jedoch reicht dies für RuMaS nicht aus, um den Wert kurzfristig als aussichtsreich einzustufen. Aus diesem Grund wurde die Aktie konsequent von der Trading-Liste ...

