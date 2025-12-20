Antimon im Fokus: Wie geht es weiter für American Tungsten and Antimony, Locksley Resources und Perpetua Resources?

Anzeige / Werbung

Kapitalströme, Geopolitik und Projektumsetzung rücken ein lange übersehenes Metall stärker in den Mittelpunkt

Ein strategisches Metall tritt aus der Bedeutungslosigkeit hervor

Antimon spielt in der öffentlichen Rohstoffdebatte nur selten eine Rolle, doch seine Verwendung in Verteidigungssystemen, Halbleitern und Speziallegierungen verleiht ihm eine erhebliche strategische Bedeutung. Die Vereinigten Staaten verfügen derzeit über keine inländische Antimonproduktion, während China den überwiegenden Teil des globalen Angebots kontrolliert. Dieses Ungleichgewicht tritt zunehmend deutlicher zutage, da Handelspolitik, Exportkontrollen und nationale Sicherheitsaspekte die Rohstoffmärkte immer stärker prägen.

Nachfrageprognosen deuten für das kommende Jahrzehnt auf ein stetiges Wachstum hin, getragen von der Modernisierung der Verteidigung sowie der fortgeschrittenen industriellen Fertigung. Für Investoren und politische Entscheidungsträger stellt sich daher nicht mehr die Frage, ob Antimon relevant ist, sondern welche Projekte realistisch dazu beitragen können, eine sicherere Lieferkette aufzubauen.

Drei auf die USA fokussierte Unternehmen - American Tungsten and Antimony, Locksley Resources und Perpetua Resources - veranschaulichen unterschiedliche Ansätze zur Schließung dieser Versorgungslücke.

American Tungsten and Antimony definiert sein nächstes Kapitel

Die jüngste Entscheidung von American Tungsten and Antimony (ISIN: AU0000445603), den Namen Trigg Minerals hinter sich zu lassen, signalisiert eine klarere strategische Ausrichtung. Das Management versteht das Rebranding als Angleichung an die Unternehmensstrategie und als Ausdruck des Bekenntnisses zu kritischen Mineralien der USA und verteidigungsrelevanten Metallen, anstelle eines breit gefassten Explorationsansatzes.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Antimony-Canyon-Projekt in Utah, zählt zu den größten unerschlossenen Antimonsystemen des Landes und ist nun durch patentierte Bergbaukonzessionen abgesichert, was den Weg zur Produktion vereinfacht. Ergänzt wird dies durch das Tennessee-Mountain-Wolframprojekt in Nevada, ein historisches Wolframrevier mit bestätigter hochgradiger Mineralisierung, sowie durch das neu erworbene Antimonprojekt in Zentral-Idaho, das in einer historisch produktiven Region ein Potenzial im Distriktmaßstab bietet.

Obwohl sich das Unternehmen noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet, positioniert es sich als zukünftiger westlicher Lieferant in erstklassigen US-Rechtsräumen - ein Narrativ, das bei staatlichen Stellen und industriellen Akteuren zunehmend Anklang findet.

Locksley Resources gewinnt an Dynamik durch Kapital und Umsetzung

Locksley Resources (ISIN: AU0000154015) hat kürzlich eine stark überzeichnete Kapitalerhöhung in Höhe von 17 Millionen US-Dollar abgeschlossen, angeführt von US-amerikanischen institutionellen Investoren. Dies verschafft dem Unternehmen nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch eine strategische Bestätigung seines integrierten "Mine-to-Market"-Ansatzes.

Die Kapitalzufuhr unterstützt die beschleunigte Entwicklung des Mojave-Projekts in Kalifornien, bei dem Locksley Antimon und Seltene Erden für die inländische US-Lieferkette erschließen will. Jüngste technische Arbeiten an der Desert Antimony Mine konzentrierten sich auf die Risikominimierung des Projekts, einschließlich Untertagekartierungen, Großprobenahmen und metallurgischer Tests, die die Fähigkeit zur Herstellung eines hochgradigen Antimonkonzentrats nachgewiesen haben.

Die Beteiligung institutioneller Investoren aus den Vereinigten Staaten hat Auswirkungen, die über die Stärkung der Bilanz hinausgehen. Sie erhöht die Glaubwürdigkeit gegenüber Bundesbehörden, unterstützt Partnerschaften in der nachgelagerten Verarbeitung und bringt das Unternehmen in Einklang mit politischen Initiativen zum Wiederaufbau inländischer Kapazitäten für kritische Mineralien. Mit laufender Frühphasen-Produktionsplanung und der vorgesehenen Errichtung einer Pilotverarbeitungsanlage im Jahr 2026 positioniert sich Locksley als potenzieller Vorreiter bei der Wiederherstellung der US-Antimonproduktion.

Perpetua Resources setzt auf Größe und Langlebigkeit

Perpetua Resources (ISIN: AU0000154015) repräsentiert das größere, langfristiger angelegte Ende des Spektrums. Das Stibnite-Projekt in Idaho kombiniert Antimon mit Gold und Silber und bietet damit sowohl Skaleneffekte als auch Diversifikation. Die jüngste Kapitalaufnahme des Unternehmens spiegelt das Vertrauen in die strategische Relevanz von Antimon wider, auch wenn die Entwicklungszeiträume über jene kleinerer Projekte hinausgehen.

Die Bedeutung von Stibnite liegt in seinem Potenzial, über einen längeren Zeitraum substanzielle inländische Fördermengen bereitzustellen, gestützt durch Nebenproduktökonomien und erhebliche Investitionen. Für die US-Lieferketten steht das Projekt somit eher für Tiefe und Beständigkeit als für kurzfristige Verfügbarkeit.

Unterschiedliche Strategien, ein gemeinsamer Imperativ

Gemeinsam verdeutlichen diese Unternehmen die Bandbreite der sich abzeichnenden Entwicklungswege im Antimonsektor. American Tungsten and Antimony schärft sein Profil und treibt frühphasige Vermögenswerte voran. Locksley Resources verbindet technischen Fortschritt mit institutioneller Unterstützung, um schneller in Richtung Produktion zu gelangen. Perpetua Resources verfolgt über ein komplexes, aber potenziell transformierendes Projekt eine Strategie der Skalierung.

Mit der weiter zunehmenden strategischen Bedeutung von Antimon dürfte der Fokus verstärkt auf Umsetzung, Finanzierung und der Ausrichtung an nationalen Prioritäten liegen. In diesem Umfeld erscheint das Interesse an Antimon weniger zyklisch als vielmehr strukturell - mit nachhaltigen Auswirkungen für Unternehmen, die sich auf der richtigen Seite der Neuausrichtung globaler Lieferketten positionieren.

