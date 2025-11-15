Die Bavaria Nordic-Aktie durchlebt aktuell schwere Zeiten. Nachdem der Kurs des dänisch-deutschen Pharmaunternehmens bereits Ende letzter Woche um über -20% eingebrochen war, ging es auch am gestrigen Freitag um weitere -5% bergab. Was steckt hinter dem massiven Kurseinbruch und sollten Anleger jetzt zugreifen? Gescheiterte Übernahme Für den starken Kursrückgang der Bavarian Nordic-Aktie gibt es gleich drei Gründe: ein gescheiterter Übernahmeversion, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de