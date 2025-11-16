Auf den chilenischen Chemie- und Bergbaukonzern hatten wir am 26. Oktober in den RuMaS Trading-Tipps hingewiesen. In unserer Stellungnahme für die Abonnenten hatten wir folgendes geschrieben: "Die Aktie ging vor drei Jahren in den Sinkflug über und notiert trotz einer saftigen Kurserholung noch immer rund 65 Prozent unter ihrem Allzeithoch. Ein Anstieg über die Marke von 40,00 Euro könnte zum Befreiungsschlag werden." Im Wochenverlauf hat die Sociedad ...

