Am 28. Oktober hatten wir getitelt: "Deutsche Bank bleibt mit Kursziel 70 Euro optimistisch!" Im Express-Service hatten wir unsere Meinung wie folgt beschrieben: "Mercedes Benz Group veröffentlicht am Mittwochmorgen um 7:00 Uhr die Ergebnisse für das dritte Quartal, um 8:00 Uhr gibt es in englischer Sprache eine Telefonkonferenz mit Investoren und Analysten und von 9:15 Uhr - 10:00 Uhr findet die Medien-Telefonkonferenz statt. Spätestens um 10:00 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.