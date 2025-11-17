EQS-News: SUSS MicroTec SE
"Wir blicken mit Zuversicht und großen Ambitionen auf die kommenden Jahre", so Burkhardt Frick, CEO von SUSS. "Die Halbleiterindustrie ist und bleibt ein wichtiger Schlüssel für die größten technologischen Trends dieser Zeit. Mit unseren innovativen Lösungen können wir von diesem nachhaltigen Aufwärtstrend verstärkt profitieren, damit SUSS im Jahr 2030 ein deutlich größeres und erfolgreicheres Unternehmen ist als heute."
SUSS will stärker wachsen als die Halbleiterindustrie
Bruttomarge profitiert von innovativen, margenstärkeren Lösungen, der konsequenten Umsetzung der modularen Plattformstrategie und vom wachsenden Service-Geschäft
EBIT-Marge soll sich auf 20 bis 22 % verbessern - bei zugleich deutlich steigenden Ausgaben für Forschung und Entwicklung
Die Präsentationen, die im Rahmen des Capital Markets Days gezeigt werden, sind nach dem Vortrag in englischer Sprache unter www.suss.com/de/investor-relations verfügbar.
