Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 17
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|14/11/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.08
|Shrs:
|114,450,000.00
|Tckr:
|FUSD
© 2025 PR Newswire
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,442
|10,472
|09:00
|10,438
|10,466
|08:51
|Zeit
