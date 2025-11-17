Die Telekom-Aktie war gut ins Jahr gestartet, lief bis 36 Euro - und fiel danach in einem stabilen Abwärtstrend bis auf 26 Euro. Jetzt stehen frische Quartalszahlen und ein starker Ausblick im Fokus. Bringen die neuen Daten die Wende? Operative Auslöser für den deutlichen Kursrutsch gab es nicht und die vergangene Woche vorgelegten Zahlen bestätigen genau das. Was den Markt verunsichert, kommt von außen: Verizon kündigte an, im US-Mobilfunkgeschäft wieder aggressiver Marktanteile zu jagen. Für ...

