Die Aktie von Heidelberg Materials hat zuletzt wieder Fahrt aufgenommen und in der vergangenen Handelswoche auch angetrieben von weiteren Insiderkäufen ein neues Allzeithoch markiert. Und die britische Bank Barclays sieht für den DAX-Titel noch reichlich Luft nach oben. Sie hat nun ihr Kursziel für die Anteile um satte 67 Euro nach oben gesetzt.Lag der faire Wert zuvor noch bei 194 Euro, so sind es nun 261 Euro. Dementsprechend wurde die Aktie von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...