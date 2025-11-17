EQS-News: COSRX / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

BERLIN, 17. November 2025 /PRNewswire/ -- In Bezug auf das am meisten erwartete Shopping-Event des Jahres kann nichts mit Amazons Black Friday und Cyber Monday (20. November bis 1. Dezember) mithalten. In dieser Saison präsentiert COSRX, die preisgekrönte K-Beauty-Marke, die sowohl von Dermatologen als auch von TikTok-Creators geschätzt wird, ihre ultimative Repair-and-Glow-Hautpflegeserie - das ideale Rezept für eine gesunde, hydratisierte und strahlende Haut den ganzen Winter über. Peptide dominieren derzeit die Beauty-Diskussion - von Hautarztpraxen bis hin zu TikTok-Trends - und festigen damit ihren Status als einer der gefragtesten Inhaltsstoffe dieses Jahres. Aber warum sollten Peptide im Winter unverzichtbar sein? Diese leistungsstarken Aminosäureketten fördern die Kollagenbildung, verbessern die Elastizität und bewahren die Feuchtigkeit der Haut, wodurch sie gezielt gegen Trockenheit und sichtbare Zeichen der Hautalterung wirken, die sich bei kälterem Wetter verstärken. (Bis zu 32 % Rabatt) Die in Deutschland geliebte Peptid-Innovation - jetzt im Black Friday Spotlight

Das ikonische Peptid-Duo von COSRX basiert auf Multi-Peptid-Technologie und sorgt für einen sichtbaren, ganztägigen Glow - eine Wirkung, die in Tausenden von Fünf-Sterne-Bewertungen gewürdigt wird.

An erster Stelle steht das " The 6 Peptide Skin Booster Serum ", das kürzlich auf Platz 1 der Kategorie Toner bei Amazon Deutschland gelistet wurde. Es ist bekannt für seine kostengünstige 150-ml-Größe und seine leichte Formel, die dazu beiträgt, die Kollagenproduktion anzuregen und die Hautelastizität zu verbessern - für eine länger strahlende Haut ohne Kompromisse.

Ganz oben auf den Wunschlisten steht in dieser Saison auch das " Peptide Collagen Hydrogel Eye Patch ", eine auf TikTok beliebte Behandlung in einem natürlichen Rosaton, der durch Vitamin B12 ohne Zusatz von Pigmenten erzielt wird. Das Produkt wurde speziell für Tränensäcke, Halsfalten oder andere Bereiche im Gesicht mit feinen Linien und schuppiger Haut entwickelt und sorgt für einen sofort strahlende, geliftete Haut.





Der Winter stellt die Haut auf eine harte Probe - Trockenheit, Empfindlichkeit und Mattheit erreichen ihren Höhepunkt, wenn die Temperaturen sinken. Das Flaggschiff der Winterkollektion von COSRX ist die " Advanced Snail 92 All in One Cream" , die kürzlich bei den Prime Big Deal Days von Amazon Deutschland in der Kategorie Tagespflege für 2025 zur Nr. 1 gekürt wurde .

Die Creme wird aufgrund ihrer leichten und dennoch intensiv feuchtigkeitsspendenden Textur geliebt. Sie speichert Feuchtigkeit und stellt die Geschmeidigkeit der Haut wieder her, ohne einen Fettfilm zu hinterlassen. Die Haut wird sichtbar glatter und widerstandsfähiger gegen die kalte Winterluft. Kombinieren Sie sie mit der " Advanced Snail 96 Mucin Power Essence" , die zu 96 % aus Schneckensekretfiltrat besteht, um Reizungen zu lindern, Rötungen zu reduzieren und das Hautbild zu verfeinern, sodass Sie dauerhaft einen strahlenden Teint erhalten.





Der neu für die Wintersaison eingeführte " The Ceramide Skin Barrier Moisturizer" von COSRX ist ein unverzichtbarer Schutz gegen kalte Luft und trockene Heizungsluft in Innenräumen. Die Creme enthält eine barriereunterstützende Mischung aus Ceramiden und Panthenol, die die Feuchtigkeitsspeicherung verbessert und gleichzeitig verhindert, dass die Haut erneut austrocknet. Hyaluronsäure sorgt für einen zusätzlichen Feuchtigkeitsboost, während klinische Tests zeigen, dass die Formel die Haut bis zu 200 Stunden lang mit Feuchtigkeit versorgt - und so lang anhaltenden Komfort und Widerstandsfähigkeit für empfindliche oder strapazierte Winterhaut bietet. Exklusive Sets, unschlagbare Angebote Anlässlich des Amazon Black Friday und Cyber Monday 2025 präsentiert COSRX drei exklusive, zeitlich begrenzt erhältliche Sets mit seinen beliebtesten Produkten, die während der Aktion zu Sonderpreisen erhältlich sind.

Das Aufgebot umfasst: The Snail Duo (Advanced Snail 96 Mucin Essence + Advanced Snail 92 All in One Cream),

(Advanced Snail 96 Mucin Essence + Advanced Snail 92 All in One Cream), The Peptide + Snail Set (Das 6 Peptide Skin Booster Serum + Advanced Snail 96 Mucin Essence), eine Kombination aus den Bestsellern der Marke für mehr Ausstrahlung und Reparatur, und

(Das 6 Peptide Skin Booster Serum + Advanced Snail 96 Mucin Essence), eine Kombination aus den Bestsellern der Marke für mehr Ausstrahlung und Reparatur, und The Peptide + Niacinamide Set (The 6 Peptide Skin Booster Serum + The Niacinamide 15 Serum), entwickelt, um die Haut aufzuhellen, mit Feuchtigkeit zu versorgen und die Hautbarriere zu stärken. Diese exklusiv bei Amazon erhältlichen, sorgfältig zusammengestellten Vorteilssets bieten professionelle Pflege und sichtbaren Glow für Ihre Winter-Hautpflege - der ideale Zeitpunkt, um Ihre Lieblingsprodukte aufzustocken oder die Essentials von COSRX zu entdecken. Informationen zu COSRX COSRX wurde im Jahr 2013 gegründet und ist eine globale Hautpflegemarke, die für ihren "Essentials-only"-Ansatz bekannt ist: hochwirksame Inhaltsstoffe, konzentrierte Formeln und erschwingliche Preise. COSRX genießt weltweit das Vertrauen von Millionen von Menschen und hat sich durch die Viralität der sozialen Medien zu einer der einflussreichsten K-Schönheitsmarken für Haut- und Haarpflege entwickelt. Entdecken Sie COSRX auf Amazon . COSRX ist auch auf Instagram und TikTok vertreten. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823227/Germany_ID_9f131a7544cc.jpg

