BERLIN, 17. November 2025 /PRNewswire/ -- In Bezug auf das am meisten erwartete Shopping-Event des Jahres kann nichts mit Amazons Black Friday und Cyber Monday (20. November bis 1. Dezember) mithalten. In dieser Saison präsentiert COSRX, die preisgekrönte K-Beauty-Marke, die sowohl von Dermatologen als auch von TikTok-Creators geschätzt wird, ihre ultimative Repair-and-Glow-Hautpflegeserie - das ideale Rezept für eine gesunde, hydratisierte und strahlende Haut den ganzen Winter über.
Peptide dominieren derzeit die Beauty-Diskussion - von Hautarztpraxen bis hin zu TikTok-Trends - und festigen damit ihren Status als einer der gefragtesten Inhaltsstoffe dieses Jahres. Aber warum sollten Peptide im Winter unverzichtbar sein? Diese leistungsstarken Aminosäureketten fördern die Kollagenbildung, verbessern die Elastizität und bewahren die Feuchtigkeit der Haut, wodurch sie gezielt gegen Trockenheit und sichtbare Zeichen der Hautalterung wirken, die sich bei kälterem Wetter verstärken.
Exklusive Sets, unschlagbare Angebote
Anlässlich des Amazon Black Friday und Cyber Monday 2025 präsentiert COSRX drei exklusive, zeitlich begrenzt erhältliche Sets mit seinen beliebtesten Produkten, die während der Aktion zu Sonderpreisen erhältlich sind.
Diese exklusiv bei Amazon erhältlichen, sorgfältig zusammengestellten Vorteilssets bieten professionelle Pflege und sichtbaren Glow für Ihre Winter-Hautpflege - der ideale Zeitpunkt, um Ihre Lieblingsprodukte aufzustocken oder die Essentials von COSRX zu entdecken.
Informationen zu COSRX
COSRX wurde im Jahr 2013 gegründet und ist eine globale Hautpflegemarke, die für ihren "Essentials-only"-Ansatz bekannt ist: hochwirksame Inhaltsstoffe, konzentrierte Formeln und erschwingliche Preise. COSRX genießt weltweit das Vertrauen von Millionen von Menschen und hat sich durch die Viralität der sozialen Medien zu einer der einflussreichsten K-Schönheitsmarken für Haut- und Haarpflege entwickelt. Entdecken Sie COSRX auf Amazon. COSRX ist auch auf Instagram und TikTok vertreten.
