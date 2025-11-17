Die letzte Woche endete für die Commerzbank-Aktie mit einem Dämpfer. Das betraf indes nicht nur die Papiere der Frankfurter, sondern die komplette europäische Bankenbranche. Zum Start der neuen Woche strebt der Kurs aber schon wieder nach oben. Das sind die Aussichten.Seit dem Verlaufstief bei knapp unter 30,00 Euro vom Ende letzten Monats hat sich die Notierung wieder erholt und eine Aufwärtsbewegung eingeschlagen. Dabei wurden wichtige Widerstände in Form gleitender Durschnitte wie die 100-Tage-Linie ...

