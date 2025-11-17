HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Eckert & Ziegler auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern habe durchwachsene Zahlen vorgelegt, schrieb Benjamin Thielmann in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Er senkte seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie, hob die Prognosen für den freien Barmittelzufluss aus dem operativen Geschäft aber unter Verweis auf die gute Entwicklung im vergangenen Quartal an./rob/gl/mis



