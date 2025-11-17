FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas von 91 auf 78 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Sudan-Rechtstreit verdunkle den Horizont, schrieb Sharath Kumar in der am Montag veröffentlichten Neubewertung. Es drohe eine lange und letztlich teure Hängepartie, die das solide Kerngeschäft überschatte. Grundsätzlich sieht Kumar attraktives Potenzial, es hänge allerdings zunächst alles von juristischer Klarheit ab./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 05:03 / GMT

FR0000131104