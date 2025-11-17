Unterföhring (ots) -Ab Mittwoch fordern Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in neuen Folgen "Joko & Klaas gegen ProSieben" ihren Arbeitgeber wieder jede Woche heraus und wollen sich 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung erspielen. Direkt zu Beginn des neuen Jahres muss das Duo dann im wahrsten Sinne des Wortes jedes Spiel für bare Münze nehmen. In der Neujahrsgala von "Joko & Klaas gegen ProSieben" (Neujahr, Donnerstag, 1. Januar 2026, 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn) laden die beiden ProSieben-Angestellten zur ersten festlichen Show des neuen Jahres ein.Neujahrsmodus für die Neujahrsgala: In jeder Spielrunde geht es am 1. Januar 2026 um Vorteilsmünzen, die mal gesetzt, mal erspielt werden können. Im Finale muss mindestens eine der Münzen verbleiben, um die Neujahrsgala zu gewinnen. Gelingt Joko & Klaas das, steht für ProSieben direkt zum Start des neuen Jahres mehr als die üblichen 15 Minuten Sendezeit auf dem Spiel. Verlieren die beiden Angestellten die Gala, müssen sie sich wie üblich ganz in die Dienste von ProSieben stellen.Durch die Shows und die festliche Neujahrsgala führt Zeremonienmeister Steven Gätjen.Produziert wird "Joko & Klaas gegen ProSieben" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben."Joko & Klaas gegen ProSieben" - ab 19. November 2025, immer mittwochs, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn"Joko & Klaas LIVE" nach einem Sieg immer donnerstags, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn"Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala 2026" - Neujahr, 1. Januar 2026, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und kostenlos streamen auf JoynHashtag zur Show: JKvsP7Pressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6159631