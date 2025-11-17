BANGKOK, Thailand, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Central Pattana plc, Thailands führender nachhaltiger Immobilienentwickler, stellt The Central vor - das Vorzeigeobjekt der Zukunft, ein erstklassiges Einkaufszentrum von Weltklasse, das zum Sitz von Flagship-Stores globaler Marken werden und neue Maßstäbe für den Einzelhandel von Weltklasse in Bangkok setzen soll. Das 21 Milliarden THB ( etwa 575 Millionen USD) teure Projekt, das als "Wahrzeichen des nördlichen Bangkok" konzipiert ist, wird das nördliche Geschäftsviertel der Stadt prägen und das städtische Leben sowie den Einzelhandel neu definieren.

Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 49 Rai (7,8 Hektar) mit einer Gesamtgebäudefläche von 457.409 m², einschließlich einer 6.700 m² großen Kongresshalle für internationale Konzerte und globale Veranstaltungen. Durch seine strategische Lage zwischen der Vibhavadi Rangsit Road und der Phahon Yothin Road ist es von beiden Straßen aus bequem zu erreichen. Die Fertigstellung ist für das vierte Quartal 2026 geplant.

"Unser Erfolg mit centralwOrld - einem der größten Lifestyle- Wahrzeichen Asiens und einem globalen Flaggschiff des Einzelhandels, in dem viele weltbekannte Marken ihr Debüt in Thailand feierten - bestätigt unsere Vision und unsere Fähigkeiten. Mit The Central erweitern wir dieses Vermächtnis auf den nördlichen Bezirk von Bangkok und schreiben das nächste Kapitel der städtischen Entwicklung, das Handel, Kreativität und Gemeinschaft zu einem globalen Erlebnis verbindet. The Central wird die nächste Ära der Einzelhandels- und Kulturentwicklung vorantreiben und Bangkok zu einer der dynamischsten und lebenswertesten Städte der Welt machen", sagte Chanavat Uahwatanasakul, Präsident für Einzelhandel und Entwicklung.

Der Phaholyothin-Korridor, der durch BTS, MRT und den internationalen Flughafen Don Mueang verbunden ist, bietet nahtlosen Zugang und bedient ein schnell wachsendes Einzugsgebiet mit 2,5 Millionen Einwohnern. Laut Daten von Central Pattana verfügt das lokale Wohlstandssegment in diesem Gebiet über eine Kaufkraft, die 2,3-mal so hoch ist wie der Durchschnitt in Bangkok, der Umsatz pro Bruttomietfläche übertrifft den anderer Einkaufszentren in der Stadt um 45 % und die Besucherfrequenz ist 2,19-mal höher als der Durchschnitt in Bangkok. Umgeben von hochwertigen Wohngebäuden, erstklassigen Büros, Universitäten und Lifestyle-Zentren steht The Central im Herzen eines neuen Wachstumsklusters im Norden.

The Central wurde unter dem Konzept "Flagship-Reimagined Destination" entworfen und definiert das Einkaufserlebnis der Zukunft neu. Seine Weltklasse-Architektur und Innenausstattung sind auf die Bedürfnisse globaler Einzelhändler und Flagship-Stores zugeschnitten.

"The Central ist mehr als nur ein Einkaufszentrum - es ist eine kuratierte Community für die neue Generation", so Juthatham Chirathivat, Leiterin der Geschäftsentwicklung. "Jedes Element verbindet globales Top-Design mit thailändischer Herzlichkeit und schafft so einen Ort, an dem generationenübergreifendes Leben, Flagship-Einzelhandel und nachhaltige Innovation zusammenkommen, um die Zukunft von Bangkok zu gestalten."

