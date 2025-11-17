DJ Totalenergies gründet Milliarden-JV mit EPH von Kretinsky

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Totalenergies hat eine milliardenschwere Vereinbarung mit EPH geschlossen. Wie der französische Ölkonzern mitteilte, übernimmt er 50 Prozent des Geschäfts für flexible Stromerzeugung von EPH und gründet ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Gesellschaft des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky. Der reine Aktiendeal hat ein Volumen von 5,1 Milliarden Euro.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält EPH einen Anteil von 4,1 Prozent an Totalenergies und wird damit größter Investor bei dem Konzern.

Das Portfolio des neuen Joint Ventures enthält eine aktive und im Bau befindliche Erzeugungskapazität von 14 Gigawatt. Diese erfolgt primär über Gas- und Biomassekraftwerke sowie Stromspeichersysteme.

Wegen der Vereinbarung senkt Totalenergies seinen Ausblick für seine jährlichen Investitionen um 1 Milliarde US-Dollar im Jahr auf 14 bis 16 Milliarden Dollar pro Jahr für die Jahre 2026 bis 2030.

November 17, 2025

