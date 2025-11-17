MetalSource Mining beauftragt die Bohrfirma Boart Longyear mit der Durchführung eines ersten Bohrprogramms im Dezember

Vancouver, British Columbia - 17. November 2025 / IRW-Press / MetalSource Mining Corp. (CSE: MSM) (FWB: E9Z) (OTCQB: SFRIF) ("MetalSource" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Bohrvertrag mit der Firma Boart Longyear unterzeichnet hat. Die Firma wird ihre Mannschaft in der ersten Dezemberwoche zu den beiden Vorzeigeprojekten des Unternehmens in North Carolina - Silver Hill und Byrd Pilot - entsenden.

Vereinbarungsgemäß wird Boart Longyear Kernbohrungen mit einem Gesamtvolumen von mindestens 2.000 Metern in Zielzonen hoher Priorität absolvieren, die anhand von Kartierungen, Probenahmen, geophysikalischen Untersuchungen und Auswertung historischer Arbeiten ermittelt werden.

Joe Cullen, CEO von MetalSource Mining, erklärt:

"Dass wir Boart Longyear für unser erstes Bohrprogramm gewinnen konnten, ist ein wichtiger Meilenstein für MetalSource. Mit ihrer Erfahrung und fachlichen Kompetenz ist die Firma die Idealbesetzung für dieses Projekt. Wir freuen uns schon sehr auf den Beginn der Sondierung dieser vorrangigen Ziele und werden unsere Aktionäre umgehend über die nächsten Schritte informieren, sobald die Bohrmannschaften vor Ort eintreffen und die Bohrarbeiten in Angriff genommen werden können."

Projekt Silver Hill

Das Konzessionsgebiet befindet sich im Bereich des Carolina-Terrans, eines Krustenblocks aus vulkanoklastischem und vulkanisch-sedimentärem Gestein, der überwiegend aus dem Neoproterozoikum und dem Kambrium stammt. Es wird vermutet, dass dieses Terran ein Ausläufer des Avalon-Terrans ist. Das Konzessionsgebiet umfasst 1.128 Acres und liegt im Davidson County im US-Bundesstaat North Carolina. Als erster bedeutender Fund und erster Silberproduktionsbetrieb auf dem amerikanischen Kontinent punktet das Projekt mit einer umfangreichen Bohrlochdatenbank, untertägigen Kartierungen, historischen Abraumhalden und untertägig gewonnenen Splitterproben, die zusammen den historischen Datensatz bilden. Die Mineralisierung erstreckt sich nach aktuellen Erkenntnissen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 550 m und formiert sich als steil abfallende Aneinanderreihung von Mineralisierungslinsen, die in mehreren Richtungen offen sind. Diese historischen Aufzeichnungen werden durch aktuelle Probenahmen an der Oberfläche bestätigt (z. B. SH25-003 mit 444 g/t Ag, 17,7 g/t Au, 8,61 % Pb und 0,507 % Zn).

Projekt Byrd-Pilot Mountain

Das Projektgelände befindet sich im Zentrum von North Carolina, ebenfalls im Bereich des Carolina-Terrans. Im Rahmen früherer Arbeiten des Geologischen Dienstes der USA (USGS) in den 1980er Jahren wurde auf ein mögliches Porphyrsystem mit Gold- und Kupfermineralisierung in diesem Gebiet hingewiesen. Die anschließende Exploration ergab eine ausgedehnte Goldmineralisierung, die im Erdreich bzw. bei Grabungen und RC-Bohrungen in geringer Tiefe nachgewiesen wurde und mit ausgeprägten Anomalien natürlich auftretender Potenzialdifferenzen korreliert. Die Geologie zeigt eine intensive Quarz-Serizit-Pyrit-Alterierung, stark sulfidische Signaturen sowie Mineralien mit einem hohen Aluminiumoxidgehalt (wie die Lagerstätten Haile und Brewer im Süden), was auf ein großes epithermales oder porphyrisches Goldsystem schließen lässt. Geomodelle deuten darauf hin, dass die aufgefundene Mineralisierung in Ost-West-Richtung verläuft, in mehreren Richtungen offen ist und eine Oxidation bis zu einer Tiefe von 30 m aufweist. Seit den Bohrkampagnen der 1980er Jahre wurden in der Entdeckungszone Meridian keine Bohrungen mehr durchgeführt; es besteht also die Möglichkeit, dass die Ressourcen im Zuge der vertraglich vereinbarten Arbeiten noch erheblich erweitert werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Sämtliche wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden unter der Aufsicht von Rory Kutluoglu, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen ("Qualified Person") gemäß der Vorschrift "National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects" ("NI 43-101"), erstellt und von diesem geprüft und freigegeben.

Über MetalSource Mining

MetalSource Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Ausbau potenzialreicher Mineralprojekte durch moderne und systematische Explorationsmethoden und einen wertorientierten Erschließungsansatz konzentriert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Joe Cullen

Chief Executive Officer

MetalSource Mining Corp.

E-Mail: jcullen@metalsourcemining.com

Tel.: 778-919-8615

