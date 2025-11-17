Höhenflug dank Goldpreis-Rückenwind: Barrick Mining liefert Rekordzahlen

Die Aktie des kanadischen Gold- und Kupferförderers Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) hat in der vergangenen Woche ein neues Jahreshoch knapp unter 38 US-Dollar erreicht. Auslöser war ein starkes Zahlenwerk für das dritte Quartal, eine deutlich erhöhte Dividende und ein erweitertes Aktienrückkaufprogramm. Der operative Cashflow stieg auf 2,4 Milliarden US-Dollar, der Free Cashflow erreichte 1,5 Milliarden. Der Nettogewinn lag bei 1,3 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 76 Cent je Aktie. Bereinigt verdiente Barrick 58 Cent je Anteilsschein. Die Basisdividende wurde zudem auf 12,5 Cent je Aktie angehoben. Inklusive Leistungsdividende schüttet das Unternehmen für das dritte Quartal insgesamt 17,5 Cent aus. Parallel wurde das Rückkaufprogramm für 2025 auf bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar ausgeweitet.

Operativ überzeugte Barrick mit einer Goldproduktion von 829 Tausend Unzen, was einem Plus von vier Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht. Die Kupferförderung lag bei 55 Tausend Tonnen. Trotz leicht rückläufiger Goldmenge im Jahresvergleich profitierte das Unternehmen von höheren Verkaufspreisen und gesunkenen Kosten. Besonders positiv entwickelten sich die Minen Cortez und Turquoise Ridge mit zweistelligen Produktionszuwächsen. Auch die Anlage in Pueblo Viejo erreichte neue Durchsatzrekorde.

Strategisch richtet sich Barrick nach dem CEO-Wechsel Ende September stärker auf Performance und Kapitaldisziplin aus. Neben der neuen Ausschüttungspolitik rückt das Projektportfolio in den Fokus. Eine aktualisierte Ressourcenschätzung bestätigt Fourmile in Nevada als eine der bedeutendsten Goldentdeckungen der letzten Jahrzehnte. Auch das Kupfer-Gold-Projekt Reko Diq macht Fortschritte. Gleichzeitig trennt sich Barrick von nicht zum Kerngeschäft passenden Assets wie Alturas, Tongon und Hemlo.

Der Konzern profitiert vom anhaltend hohen Goldpreis und dem Ausbau seiner Tier-One-Assets in Nordamerika und der Karibik. Risiken bestehen vor allem in politischen Unsicherheiten in Afrika, etwa durch den schwelenden Streit in Mali. Auch kurzfristige Produktionsschwankungen und die Volatilität des Goldpreises bleiben Herausforderungen. Dennoch sehen viele Marktteilnehmer in den jüngsten Zahlen eine Trendwende. Die Aktie legte innerhalb einer Woche zweistellig zu. Die Mehrheit der Analysten bewertet Barrick mit "Kaufen" oder "Übergewichten". Das durchschnittliche Zwölf-Monats-Kursziel liegt bei rund 43 US-Dollar.

Barrick Mining Corp. Tageschart

Betrachtungszeitraum: 17.11.2020- 17.11.2025. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de

Charttechnisches Bild

Die Aktie, gelistet an der NYSE unter dem Ticker "B", notierte zuletzt bei rund 37 US-Dollar. Seit dem Spätsommer verläuft der Kurs in einem moderat aufwärts gerichteten Trendkanal. Rücksetzer in den Bereich zwischen 34,50 und 35 US-Dollar wurden zuletzt zügig aufgefangen. Technisch betrachtet zeigt sich ein solides Bild. Der Kurs liegt klar über der 100- und 200-Tage-Linie. Beide Durchschnitte steigen an und bestätigen den mittelfristigen Aufwärtstrend. Ein erster Widerstand wartet im Bereich von 37,50 bis 37,75 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte den Weg in Richtung 40 US-Dollar ebnen. Dort verläuft nicht nur ein markantes Zwischenhoch, sondern auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten. Auf der Unterseite bieten 36,00 bis 36,20 US-Dollar kurzfristige Unterstützung. Weitere Haltezonen liegen bei 34,50 und 34,00 US-Dollar.

Tradingmöglichkeiten

Turbo Open End Bull auf Barrick Mining Corp.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis in USD Knock-Out Barriere in USD Hebel Laufzeit Barrick Mining Corp. UG8NB5 10,57 24,87 24,87 3,04 Open End Barrick Mining Corp. UN1E0G 4,45 32,05 32,05 7,18 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.11.2025; 10:48 Uhr

Turbo Open End Bear auf Barrick Mining Corp.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis in USD Knock-Out Barriere in USD Hebel Laufzeit Barrick Mining Corp. UN1PFQ 6,92 45,00 45,00 -4,57 Open End Barrick Mining Corp. UN0177 4,41 42,01 42,01 -7,21 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.11.2025; 10:48 Uhr

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!