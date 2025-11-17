LG Chem hat einen mehrjährigen Vertrag über die Lieferung von Kathodenmaterial im Wert von umgerechnet 2,2 Milliarden Euro unterzeichnet. Den Kundennamen machen die Südkoreaner nicht publik. Es soll sich aber laut übereinstimmenden Medienberichten um Panasonic handeln. LG Chem hat sich mit der Produktion von Kathodenmaterial ein tragfähiges Standbein aufgebaut. Das Unternehmen kommt auf eine Produktionskapazität von 150.000 Tonnen pro Jahr - 100.000 ...

