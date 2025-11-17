FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Kursrutsch infolge einer Prognosesenkung durch die Beteiligung Steyr Motors hat am Montag die Aktien der Beteiligungsgesellschaft Mutares mit nach unten gezogen.

Der Mutares-Kurs fiel bis auf 23,85 Euro und damit auf ein Tief seit August. Zuletzt berappelten sich die Papiere zwar etwas, waren mit einem Minus von fast sechs Prozent auf 26,05 Euro aber immer noch Schlusslicht im Nebenwerte-Index SDax . Damit notieren die Anteilsscheine nun tiefer als vor der Veröffentlichung von Neunmonatszahlen, die vergangenen Donnerstag zunächst einen Erholungsversuch ausgelöst hatten.

Für die Aktien von Steyr Motors ging es in Wien um mehr als drei Prozent auf 44,90 Euro abwärts. Wegen "Verzögerungen bei einigen Aufträgen von internationalen Regierungskunden" musste das Unternehmen am Montag seinen Jahresausblick deutlich kappen.

Im Frühjahr hatte Rüstungsfantasie die Steyr-Motor-Aktien kurzzeitig stark nach oben getrieben, der Hype ebbte aber rasch wieder ab. Mutares hat seither die Beteiligung deutlich reduziert, was dem Unternehmen reichlich Geld zufließen ließ.