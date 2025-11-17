Rio Tinto hat das Interesse am Lithiumprojekt Jadar in Serbien verloren. Dabei hatte die Regierung den Weg für den dortigen Lithium-Abbau - entgegen einer früheren Entscheidung - 2024 doch noch frei gemacht. Rio Tinto hat nun aber seinerseits entschieden, andere "kurzfristige Chancen' zu priorisieren. Die Pausierung des noch in der Genehmigungsphase steckenden Projekts reiht sich in mehrere Maßnahmen ein, die Simon Trott, der neue Vorstandsvorsitzende ...

