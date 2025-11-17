Paris/London/Zürich - Europas Börsen haben am Montag erneut Verluste erlitten. Vor der im weiteren Wochenverlauf erwarteten verspäteten Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten sowie der Geschäftszahlen des Tech-Riesen Nvidia blieben die Anleger vorsichtig. Gegen Mittag notierte der EuroStoxx50 0,65 Prozent tiefer bei 5.657 Punkten. Damit blieb der Leitindex der Eurozone zwar über seinem Tagestief vom Freitag. Ob ihm eine Stabilisierung gelingt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab