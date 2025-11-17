

WASHINGTON (dpa-AFX) - AbbVie (ABBV) announced that a new 6-month 45mg LUPRON DEPOT, or leuprolide acetate for extended-release injectable suspension, strength has received Health Canada approval for the treatment of advanced prostate cancer. LUPRON DEPOT is now available in four dosing options.



LUPRON DEPOT is a hormonal medication approved by Health Canada for various conditions including advanced prostate cancer, endometriosis, uterine fibroids, and central precocious puberty. It is a synthetic gonadotropin-releasing hormone analog. LUPRON DEPOT was initially approved by Health Canada for advanced prostate cancer in 1989.



