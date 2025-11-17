Die Börse feiert: Formycon meldet Fortschritte bei einem potenziellen Umsatztreiber - und die Aktie gehört am Montag vormittag mit zweitweise zweistelligen Gewinnen zu den besten Werten im SDAX. Der Auslöser: Der Wirkstoff-Kandidat FYB208 ist dem Originalmedikament Dupixent in wichtigen Analysen sehr ähnlich. Das Präparat hat den so genannten "Technical Proof of Similarity" (TPoS) abgeschlossen. Damit ist ein wichtiger Schritt vor der klinischen Prüfung geschafft - die Entwicklung kann jetzt in ...

