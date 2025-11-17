Das gemeinsame Rüstungsunternehmen von KNDS und Rheinmetall meldet mehrere Auftragseingänge zum Bau verschiedener Boxer-Radpanzern für die Bundeswehr. Darunter befinden sich auch Radschützenpanzer vom Typ Schakal für das Deutsche Heer sowie die Niederlande. Auch ein arabisches Land steht auf der Kundenliste, ein weiteres will Skyranger kaufen. Im Oktober haben die Bundeswehr und die niederländischen Streitkräfte ein milliardenschweres Beschaffungsabkommen über 222 Radpanzer Boxer unterzeichnet (DER ...

