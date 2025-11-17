Allianz vs. Rheinmetall: Auf dem Weg zum Höhenflug - oder DAX-Risikotitel im Rückwärtsgang? Während die Allianz mit starken Zahlen und neuer Gewinnprognose Richtung Allzeithoch steuert, kämpft Rheinmetall nach Gewinnenttäuschung und Politikdruck um Stabilität. Zwei DAX-Schwergewichte - ein klarer Favorit? Allianz-Aktie: Auf dem Weg zu neuem Allzeithoch? Denn die Allianz SE hat wie andere Versicherer im Sommer von ungewöhnlich geringen Katastrophenschäden ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.