Allianz vs. Rheinmetall: Auf dem Weg zum Höhenflug - oder DAX-Risikotitel im Rückwärtsgang? Während die Allianz mit starken Zahlen und neuer Gewinnprognose Richtung Allzeithoch steuert, kämpft Rheinmetall nach Gewinnenttäuschung und Politikdruck um Stabilität. Zwei DAX-Schwergewichte - ein klarer Favorit? Allianz-Aktie: Auf dem Weg zu neuem Allzeithoch? Denn die Allianz SE hat wie andere Versicherer im Sommer von ungewöhnlich geringen Katastrophenschäden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
