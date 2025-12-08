Kurz vor der Jahreswende machen sich Investoren Gedanken über das nächste Anlagejahr. Das ist verständlich, denn kaum ein anderer Abschnitt in der Historie brachte so viel Rendite, wie die abgelaufene Periode. KI-, Rüstungs- und HighTech-Aktien führten den Reigen an, auch 1.000 % waren in Einzelfällen zwischenzeitlich möglich. Die Kursverläufe zeigen aber auch, dass gut gelaufene Titel irgendwann in eine Konsolidierungsphase eintreten. Im Fall von Almonty ging es um den Faktor 10 nach oben, bis Anfang Dezember blieben auch nach der Korrektur noch fast 700 % Kursgewinn übrig. Neben fundamentalen Daten spielt also auch Timing eine entscheidende Rolle für den Erfolg. Wir machen uns Gedanken über das kommende Jahr. Werden die alten Favoriten auch die neuen Sieger?

