Das Jahr 2025 geht zu Ende, doch das Schwungrad der Investoren bleibt unter Volldampf. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht auch am Jahresende der Zielkonflikt zwischen Wachstum und der Verfügbarkeit kritischer Rohstoffe. Während Rheinmetall und D-Wave im vergangenen Jahr mit ca. 140 % Rendite einen deutlichen Marker in der Wohlstandsmehrung investierter Anleger vollbrachten, gibt es auch für 2026 aussichtsreiche Protagonisten, die diesmal das Zepter im Staffellauf übernehmen könnten. Mit Hinblick auf die wichtigsten Themen stechen Batteriesysteme ins Auge, denn mit der neuen EU-weiten Förderung der E-Mobilität im nächsten Jahr sollten gerade die zurückgebliebenen Batterietitel wieder auf den Plan kommen. BYD ist einer dieser HighTech-Industriekonzerne, die neben Automobilen auch die gesamte Zulieferkette im Griff haben. Ein wahrer Spezialist in der Adaption perfekter Batteriesysteme ist NEO Battery Materials (NBM). Das Unternehmen verbindet patentgeschützte Silizium-Anodentechnologie mit einer bereits betriebsbereiten Produktion in Südkorea. Auf dem Plan stehen höhere Energiedichten, schnelleres Laden und geringere Kosten als für herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien. Gleichzeitig öffnen starke Partnerschaften, von der südkoreanischen Verteidigungsindustrie bis hin zu Fortune-500-OEMs, den direkten Zugang zu wachstumsstarken Märkten wie Drohnen, Robotik und E-Mobilität.

Den vollständigen Artikel lesen ...