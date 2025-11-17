Anzeige
Montag, 17.11.2025
WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN
Xetra
17.11.25 | 15:42
28,110 Euro
-1,04 % -0,295
Branche
Pharma
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 600
17.11.2025 15:09 Uhr
PTA-AFR: Bayer Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

DJ PTA-AFR: Bayer Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG

Bayer Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG

Leverkusen (pta000/17.11.2025/14:33 UTC+1) - Bayer Aktiengesellschaft gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.bayer.com/de/investoren/jahresabschluesse-der-bayer-ag Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026

Bericht: Konzernabschluss 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.bayer.com/de/geschaeftsbericht Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026

Bericht: Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.bayer.com/de/quartalsbericht Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayer Aktiengesellschaft 
           Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
           51373 Leverkusen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 214 30-72704 
E-Mail:        ir@bayer.com 
Website:       www.bayer.com 
ISIN(s):       DE000BAY0017 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; 
           Freiverkehr in Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1763386380696 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2025 08:33 ET (13:33 GMT)

© 2025 Dow Jones News
