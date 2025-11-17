DJ PTA-AFR: Bayer Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Bayer Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Leverkusen (pta000/17.11.2025/14:33 UTC+1) - Bayer Aktiengesellschaft gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.bayer.com/de/investoren/jahresabschluesse-der-bayer-ag Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026
Bericht: Konzernabschluss 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.bayer.com/de/geschaeftsbericht Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.bayer.com/de/quartalsbericht Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Aussender: Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 214 30-72704 E-Mail: ir@bayer.com Website: www.bayer.com ISIN(s): DE000BAY0017 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate
