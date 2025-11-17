Der DAX ist weiter auf Richtungssuche. In der abgelaufenen Handelswoche legte das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich gut 300 Punkte zu und schloss +1,3% höher mit 23.876 Punkten. Die höchsten Gewinne gab es bei Bayer und Siemens Energy, Scout24 landete am DAX-Ende. Was können Anleger in der kommenden Woche erwarten? Nach Ende Shutdown Abverkauf In der ersten Wochenhälfte konnte der Markt noch kräftig zulegen, dank der Aussicht auf ein ...

