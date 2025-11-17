DJ PTA-PVR: Koenig & Bauer AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Koenig & Bauer AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Würzburg (pta000/17.11.2025/15:52 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Koenig & Bauer AG Legal Entity Identifier (LEI): 529900IQ90WSXBWSTD78 Straße, Hausnr: Friedrich-Koenig-Straße 4 PLZ: 97080 Ort: Würzburg, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Günther Leibinger Geburtsdatum: 15.10.1945

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. Leibinger Consulting AG

5. Datum der Schwellenberührung 12.11.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 20,04 0,00 20,04 16.524.783 letzte 15,07 0,00 15,07 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE0007193500 0 3.310.786 0,00 20,04 Summe: 3.310.786 20,04

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % 0 0,00 Summe: 0 0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder Instrumente in %, wenn 5% oder Summe in %, wenn 5% oder höher höher höher Günther Leibinger Leibinger Consulting 20,04 20,04 AG

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen

Datum 17.11.2025

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Koenig & Bauer AG Friedrich-Koenig-Straße 4 97080 Würzburg Deutschland Ansprechpartner: Lena Landenberger Tel.: +49 931 909-4085 E-Mail: lena.landenberger@koenig-bauer.com Website: www.koenig-bauer.com ISIN(s): DE0007193500 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1763391120701 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2025 09:52 ET (14:52 GMT)