Montag, 17.11.2025
WKN: 719350 | ISIN: DE0007193500 | Ticker-Symbol: SKB
Xetra
17.11.25 | 16:39
10,120 Euro
+0,60 % +0,060
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
Prime Standard
Dow Jones News
17.11.2025 16:27 Uhr
194 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-PVR: Koenig & Bauer AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: Koenig & Bauer AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Koenig & Bauer AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Würzburg (pta000/17.11.2025/15:52 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              Koenig & Bauer AG 
Legal Entity Identifier (LEI): 529900IQ90WSXBWSTD78 
Straße, Hausnr:         Friedrich-Koenig-Straße 4 
PLZ:              97080 
Ort:              Würzburg, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Günther Leibinger Geburtsdatum: 15.10.1945

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. Leibinger Consulting AG

5. Datum der Schwellenberührung 12.11.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   20,04          0,00             20,04          16.524.783 
  letzte   15,07          0,00             15,07 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE0007193500 0             3.310.786           0,00          20,04 
  Summe:                      3.310.786                       20,04

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                                   0          0,00 
                            Summe:           0        0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                            0        0,00 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen 

Unternehmen    Stimmrechte in %, wenn 3% oder   Instrumente in %, wenn 5% oder   Summe in %, wenn 5% oder 
                  höher               höher              höher 
Günther Leibinger 
Leibinger Consulting 20,04                                 20,04 
AG

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 17.11.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Koenig & Bauer AG 
           Friedrich-Koenig-Straße 4 
           97080 Würzburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Lena Landenberger 
Tel.:         +49 931 909-4085 
E-Mail:        lena.landenberger@koenig-bauer.com 
Website:       www.koenig-bauer.com 
ISIN(s):       DE0007193500 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1763391120701 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2025 09:52 ET (14:52 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.