PTA-PVR: Koenig & Bauer AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Koenig & Bauer AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG
Würzburg (pta000/17.11.2025/15:52 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: Koenig & Bauer AG Legal Entity Identifier (LEI): 529900IQ90WSXBWSTD78 Straße, Hausnr: Friedrich-Koenig-Straße 4 PLZ: 97080 Ort: Würzburg, Deutschland
2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Günther Leibinger Geburtsdatum: 15.10.1945
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. Leibinger Consulting AG
5. Datum der Schwellenberührung 12.11.2025
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 20,04 0,00 20,04 16.524.783 letzte 15,07 0,00 15,07 Mitteilung
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)
ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE0007193500 0 3.310.786 0,00 20,04 Summe: 3.310.786 20,04
b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00
b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % 0 0,00 Summe: 0 0,00
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen
Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder Instrumente in %, wenn 5% oder Summe in %, wenn 5% oder höher höher höher Günther Leibinger Leibinger Consulting 20,04 20,04 AG
9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: N/A
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %
10. Sonstige Informationen
Datum 17.11.2025
Aussender: Koenig & Bauer AG Friedrich-Koenig-Straße 4 97080 Würzburg Deutschland Ansprechpartner: Lena Landenberger Tel.: +49 931 909-4085 E-Mail: lena.landenberger@koenig-bauer.com Website: www.koenig-bauer.com ISIN(s): DE0007193500 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate
