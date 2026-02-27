SKB schloss das Geschäftsjahr 2025 mit einer bestätigten operativen Wende ab und erzielte einen Umsatz von 1,3 Mrd. EUR (+2,2 % im Vergleich zum Vorjahr) sowie ein operatives EBIT von 36,6 Mio. EUR, wobei sich die Margen auf 2,8 % verbesserten, da die Restrukturierungskosten zurückgingen. Das berichtete EBIT drehte sich auf 31,3 Mio. EUR (FY24: -35,1 Mio. EUR), und das vierte Quartal war das stärkste Quartal, was zu einem positiven Free Cash Flow von 7,3 Mio. EUR führte. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 (stagnierender Umsatz von ca. 1,3 Mrd. EUR; ca. 80 Mio. EUR operatives EBITDA) liegt jedoch unter unseren vorherigen Erwartungen und spiegelt Unsicherheiten bei den Tarifen sowie aufgeschobene Investitionen wider. Während wir die Schätzungen entsprechend anpassen, unterstützt der nahezu rekordverdächtige Auftragsbestand von 971 Mio. EUR und die verbesserte Ertragsqualität ein attraktives Risiko/Rendite-Profil. Wir setzen ein neues Kursziel von 18,00 EUR (alt: 21,00 EUR) und bestätigen die Kaufempfehlung (BUY). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/koenig-bauer-ag
