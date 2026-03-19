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WKN: 719350 | ISIN: DE0007193500 | Ticker-Symbol: SKB
Xetra
19.03.26 | 09:36
8,500 Euro
-4,92 % -0,440
Branche
Maschinenbau
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KOENIG & BAUER AG Chart 1 Jahr
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8,5008,65009:56
8,5408,74009:39
Dow Jones News
19.03.2026 08:51 Uhr
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(1)

PTA-PVR: Koenig & Bauer AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: Koenig & Bauer AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Koenig & Bauer AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Würzburg (pta000/19.03.2026/08:15 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              Koenig & Bauer AG 
Legal Entity Identifier (LEI): 529900IQ90WSXBWSTD78 
Straße, Hausnr:         Friedrich-Koenig-Straße 4 
PLZ:              97080 
Ort:              Würzburg, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Registrierter Sitz und Staat: Munsbach, Luxemburg

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 16.03.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   3,82          0,00             3,82           16.524.783 
  letzte   8,39          0,00             8,39 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE0007193500 411.654          219.504            2,49          1,33 
  Summe:                      631.158                        3,82

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                                   0          0,00 
                            Summe:           0        0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                            0        0,00 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 18.03.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Koenig & Bauer AG 
           Friedrich-Koenig-Straße 4 
           97080 Würzburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Lena Landenberger 
Tel.:         +49 931 909-4085 
E-Mail:        lena.landenberger@koenig-bauer.com 
Website:       www.koenig-bauer.com 
ISIN(s):       DE0007193500 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773904500198 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2026 03:15 ET (07:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

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