Koenig & Bauer's Q1 26 war geprägt von einem starken Anstieg der Aufträge um 21,4 % (EUR 297,6 Mio.) und einer erfolgreichen Wende im Bereich S&T, während gleichzeitig ein ausgewiesener Nettoverlust von EUR -27,6 Mio. zu verzeichnen war. Das Ergebnis wurde durch einmalige Kosten in Höhe von EUR 6,6 Mio. für die Schließung von Albert-Frankenthal und saisonale Schwächen im Free Cash Flow (EUR -37,8 Mio.) belastet. Dennoch bleibt der Weg zum operativen EBITDA-Ziel von EUR 80 Mio. für das Geschäftsjahr 26 mit einem Auftragsbestand von über EUR 1 Mrd. und dem zunehmend an Fahrt gewinnenden "IMPACT"-Programm weiterhin vielversprechend. Wir betrachten den aktuellen Druck auf die Erträge als vorübergehende, jedoch teilweise saisonale Nebenwirkung einer notwendigen strukturellen Neuausrichtung. Wir sehen ein günstiges Risiko-Rendite-Profil, insbesondere getrieben durch den starken Auftragsmomentum, weshalb wir unsere BUY-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 18,00 bekräftigen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/koenig-bauer-ag
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