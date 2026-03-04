Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG Unternehmen: Koenig & Bauer AG ISIN: DE0007193500 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.03.2026 Kursziel: 15,00 EUR (zuvor: 17,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Prelims 2025: Jahresabschluss erfüllt die Erwartungen, doch Guidance bleibt ohne Esprit



Koenig & Bauer hat jüngst vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 sowie den Ausblick für 2026 vorgelegt. Während der Jahresabschluss unsere Erwartungen erfüllte, fiel die neue Guidance aufgrund der schwierigen Marktlage schwächer als prognostiziert aus.



Punktlandung beim Umsatz: Beim Konzernumsatz verzeichnete Koenig & Bauer den erwarteten leichten Anstieg auf 1.302,4 Mio. EUR (+2,2% yoy; Guidance: 1,3 Mrd. EUR), wobei die Q4-Erlöse mit 441,5 Mio. EUR nicht ganz an das sehr starke Vorjahresniveau heranreichten (-2,9% yoy). Auf Gesamtjahressicht trugen aber sowohl Special & New Technologies (S&T; +6,8% yoy auf 596,0 Mio. EUR) als auch Paper & Packaging Sheetfed Systems (P&P; +0,9% yoy auf 741,5 Mio. EUR) zur positiven Entwicklung bei.



Auftragsbestand bleibt auf hohem Niveau: Auch der Auftragseingang lag bei einem Rückgang von 12,1% yoy auf 1.233,2 Mio. EUR (Book-to-Bill: 0,95) im Rahmen unserer Erwartungen. Zu beachten ist hierbei, dass im Vorjahr durch die Weltleitmesse drupa und Großaufträge der US-Bundesdruckerei zwei Sonderfaktoren am Werk waren, die das Ordervolumen auf ein Rekordniveau von >1,4 Mrd. EUR hievten. Der Auftragsbestand per 31.12.2025 bewegte sich mit 970,6 Mio. EUR (-6,7% yoy) indes nur knapp unter der Milliardenschwelle.



Operatives Ergebnis innerhalb der Zielspanne: Das operative EBIT erreichte mit 36,6 Mio. EUR wie erwartet das untere Ende des Guidance-Korridors (35 bis 50 Mio. EUR). Auch lagen die Sonderaufwendungen für die abschließenden Maßnahmen des Fokusprogramms 'Spotlight" mit nur noch 5,3 Mio. EUR (Vj.: 50,4 Mio. EUR) auf der avisierten Höhe. Das berichtete EBIT verbesserte sich vor diesem Hintergrund signifikant auf 31,3 Mio. EUR (Vj.: -35,1 Mio. EUR; MONe: 30,4 Mio. EUR). Des Weiteren meldete Koenig & Bauer vorab bereits einen positiven Free Cashflow von 7,3 Mio. EUR für das Gesamtjahr (MONe: 11,6 Mio. EUR), obwohl nach 9M noch ein negativer FCF von -61,9 Mio. EUR angefallen war.



Umstellung der Guidance: Für 2026 avisiert der Vorstand nur einen Konzernumsatz auf Vorjahresniveau, was u.a. auf die u.E. auch nach dem Urteil des Supreme Courts fortbestehenden US-Zölle (nach Section 232 des Trade Expansion Act) zurückzuführen sein dürfte. Ergebnisseitig guidet das Unternehmen im Hinblick auf eine bessere Vergleichbarkeit mit der internationalen Peergroup sowie eine Fokussierung auf die Cash-Generierung nun ein operatives EBITDA (bisher: operatives EBIT) und stellt mit ca. 80 Mio. EUR auch hierbei einen gegenüber Vorjahr (79,6 Mio. EUR) lediglich stabilen Wert in Aussicht.



Fazit: Nach dem Übergangsjahr 2025 und trotz der internen Fortschritte bei Koenig & Bauer dürften die schwierigen Begleitumstände im laufenden Jahr wohl keine weiter anziehende Ergebnisdynamik zulassen, sodass eine stabile Entwicklung schon als Erfolg zu werten wäre. Wir passen unsere Prognosen für 2026 ff. daher spürbar nach unten an, sehen das mittel- bis langfristige Potenzial des Unternehmens bei einer Bewertung massiv unter Buchwert (KBV 2026e: 0,4) aber nicht ansatzweise eskomptiert. Folglich bestätigen wir das positive Anlageurteil, reduzieren das Kursziel aber auf 15,00 EUR (zuvor: 17,00 EUR)







