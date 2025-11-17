Die Allianz hat ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal sowie die ersten neun Monate des Jahres 2025 veröffentlicht. Und das Ergebnis kann sich so weit sehen lassen. Der Vorstand erwartet nun ein operatives Ergebnis von mindestens 17 Mrd. Euro. Der Branchenprimus Allianz muss sich mit seinen Zahlen nicht verstecken - und tut dies auch nicht, angesichts des ausführlichen Berichts, den der Konzern nun zu seinen Geschäftszahlen im dritten Quartal und den ersten neun Monaten des Jahres 2025 offengelegt ...

