© Foto: Oliver Berg - dpa

Ford verkauft künftig zertifizierte Gebrauchtwagen über Amazon, um Online-Käufer besser erreichen zu können. Amazon hat mit dem Autobauer eine Vereinbarung verkündet, nach der zertifizierte Autos über die Plattform von Amazon verkauft werden können. Damit ist Ford nach Hyundai der zweite Autohersteller, der seine Fahrzeuge auf Amazons E-Commerce-Plattform verkauft. Ford will dabei seine zertifizierten Gebrachtwagen "Blue Advantage" auf Amazon zum Verkauf anbieten. Bisher haben sich Händler in Los Angeles, Seattle und Dallas angemeldet, aber Ford plant, das Programm in den kommenden Monaten landesweit einzuführen. Wie der Autobauer angab, zeigten 200 seiner 2.800 Händler Interesse am Verkauf …