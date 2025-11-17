Paris/London/Zürich - Europas Börsen haben am Montag erneut Verluste erlitten. Vor der im weiteren Wochenverlauf erwarteten verspäteten Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten sowie der Geschäftszahlen des Tech-Riesen Nvidia blieben die Anleger vorsichtig. Der EuroStoxx50 verlor 0,93 Prozent und schloss bei 5.640,94 Punkten. Am Donnerstag hatte der Leitindex für die Eurozone ein Rekordhoch bei über 5.800 Punkten erreicht, anschliessend ging ...

