New York - Die US-Börsen haben am Montag Verluste gemacht. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 46.590 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.670 Punkten 0,9 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.800 Punkten 0,8 Prozent im Minus.



Die Anleger dürften sich vor der Veröffentlichung der Nvidia-Geschäftszahlen am Mittwoch erst einmal zurückhalten. Analysten erwarten dann in der Wochenmitte stärkere Dynamik - je nachdem, wie die Zahlen ausfallen. Die Daten des Chip-Giganten gelten als Indikator für den gesamten Technologiesektor. Am Montag gab die Nvidia-Aktie um über zwei Prozent nach.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1589 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8629 Euro zu haben.



Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Abend wurden für eine Feinunze 4.042 US-Dollar gezahlt (-1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 112,13 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 64,04 US-Dollar, das waren 35 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2025 dts Nachrichtenagentur