Die US-Börsen haben zum Auftakt in die neue Handelswoche deutlich nachgegeben. Der Benchmark-Index S&P 500 verlor 0,92 Prozent und ging mit 6.672,42 Punkten aus dem Handel. Stark präsentierte sich hingegen die Alphabet-Aktie. Für die Papiere der Google-Mutter ging es dank der jüngsten News am Montag um 3,12 Prozent nach oben.Berkshire Hathaway ist bei Alphabet eingestiegen und hat damit einen Kurssprung von rund sechs Prozent in Spitze ausgelöst. Konkret hat sich die Firma von Warren Buffett ...

