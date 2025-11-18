Diese Unternehmen haben mit starken Zahlen überzeugt: Graphano Energy kann dazu beitragen, dass der Westen bei der Batterie-Wertschöpfung eigenständig wird. Das Unternehmen erschließt derzeit in Kanada ein Graphitvorkommen in einer hochinteressanten Region und die bisherigen Bohrergebnisse überzeugen. Zudem profitiert man davon, dass Nordamerika den Ernst der Lage erkannt hat und die Branche fördert. Rekordzahlen haben die Aktie von Siemens Energy zuletzt auf ein Allzeithoch geschickt. Analysten sind begeistert, bis auf einen. Renk hebt sich weiter positiv von Rheinmetall und Hensoldt ab. Was sagen Analysten zu den Zahlen? In der Korrektur kaufen?

